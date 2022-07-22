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Hatayspor’da gözler Vranjes’te

Hatayspor, Boşnak stoper Ognjen Vranjes’i kadrosuna katmak istiyor. Yunanistan’da AEK’da oynayan 32 yaşındaki Bosna Hersekli milli futbolcuya teklif götüren bordo-beyazlılar, futbolcudan cevap bekliyor. Vranjes daha önce Türkiye’de Elazığ ve Gaziantepspor formaları da giydi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Hatayspor’da gözler Vranjes’te
Hatayspor, Boşnak stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna katmak istiyor. Yunanistan'da AEK'da oynayan 32 yaşındaki Bosna Hersekli milli futbolcuya teklif götüren bordo-beyazlılar, futbolcudan cevap bekliyor. Vranjes daha önce Türkiye'de Elazığ ve Gaziantepspor formaları da giydi.
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