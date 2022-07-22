Hatayspor’da gözler Vranjes’te

Hatayspor, Boşnak stoper Ognjen Vranjes’i kadrosuna katmak istiyor. Yunanistan’da AEK’da oynayan 32 yaşındaki Bosna Hersekli milli futbolcuya teklif götüren bordo-beyazlılar, futbolcudan cevap bekliyor. Vranjes daha önce Türkiye’de Elazığ ve Gaziantepspor formaları da giydi.
Hatayspor, Boşnak stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna katmak istiyor. Yunanistan'da AEK'da oynayan 32 yaşındaki Bosna Hersekli milli futbolcuya teklif götüren bordo-beyazlılar, futbolcudan cevap bekliyor. Vranjes daha önce Türkiye'de Elazığ ve Gaziantepspor formaları da giydi.