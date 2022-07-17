Kaan Hatay'da

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi. Kaan Kanak, yeni takımında düzenli forma giymek istediğini belirtip sürekli çalışacağının sözünü verdi.

TARAFTARLARA SESLENDI

Tecrübeli sol bek, "Takıma alışma konusunda sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum. Pek çoğu zaten tanıdığım arkadaşlarım. Umarım hep birlikte güzel işlere imza atarız. Transferimde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum" diye konuştu. Kaan, taraftarlardan da sezon boyunca destek vermelerini istedi.