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Genç golcü Bertuğ iddialı

Hatayspor'un Sarıyer'den aldığı 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Özgür Yıldırım, bu sezon kendisine güvendiğini söyledi. Geçen sezon 16 maçta forma giyen Yıldırım, "Öncelikli hedefim, süre bulabilmek. Geçen sezon hücum hattı olarak çok kuvvetli bir takımımız vardı ve süre bulmakta zorlandım. Bu sene de var ama kendime güveniyorum" dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Genç golcü Bertuğ iddialı
Hatayspor'un Sarıyer'den aldığı 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Özgür Yıldırım, bu sezon kendisine güvendiğini söyledi. Geçen sezon 16 maçta forma giyen Yıldırım, "Öncelikli hedefim, süre bulabilmek. Geçen sezon hücum hattı olarak çok kuvvetli bir takımımız vardı ve süre bulmakta zorlandım. Bu sene de var ama kendime güveniyorum" dedi.
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