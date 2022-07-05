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Hatayspor’da Ponck sesleri

Spor Toto Süper Lig'de kadrosunda büyük oranda yenilenmeye giden Hatayspor, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Hatayspor’da Ponck sesleri
Spor Toto Süper Lig'de kadrosunda büyük oranda yenilenmeye giden Hatayspor, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı. Yeni teknik direktörü Serkan Özbalta'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlıların, Medipol Başakşehir'de yeni sezon planlamasında yer almayan ve kampa götürülmeyen sözleşmesinin son yılındaki Carlos Ponck ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ç.Rizespor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki, 1.83 boyundaki Yeşil Burun Adalı savunmacı, toplam 20 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.
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