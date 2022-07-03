Hatay çift idmanla hazırlanıyor

Hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor, çift idman gerçekleştirdi. Sabah idmanında dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı. İkinci antrenmanda ise core çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
HazırlıklarınıErzurum'da sürdüren Hatayspor, çift idman gerçekleştirdi. Sabah idmanında dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı. İkinci antrenmanda ise core çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.