Musa Çağıran'ın yeni takımı Hatayspor oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı renklerine bağladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Akdeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran" ifadelerine yer verildi.
Musa Çağıran Konyaspor'da 2 sezonda toplam 48 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.