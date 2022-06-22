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Musa Çağıran'ın yeni takımı Hatayspor oldu!

Hatayspor geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı renklerine bağladı. Bordo beyazlılar 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:35 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:56
Musa Çağıran'ın yeni takımı Hatayspor oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı renklerine bağladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Akdeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran" ifadelerine yer verildi.

Musa Çağıran Konyaspor'da 2 sezonda toplam 48 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

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