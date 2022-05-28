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Hatayspor'da Munir ile yolların ayrıldığı açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibinde kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli file bekçisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:10
Hatayspor'da Munir ile yolların ayrıldığı açıklandı!

İki sezondur Hatayspor formasını terleten Faslı kaleci Munir ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleci ile yeniden anlaşılamadı.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün menfaati doğrultusunda ayrılığın gerçekleştiği belirtilerek, "Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Faslı kaleci, Hatayspor ile 2 sezonda toplam 72 maça çıkarken, bu müsabakalarda 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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