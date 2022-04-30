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Hatayspor - Altay CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Hatay ile Altay, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Ligde Hatayspor galibiyet alarak 3 maçlık kötü gidişatına son vermek isterken, İzmir ekibi Altay'ın ise 3 puan alamaması halinde küme düşmesi kesinleşecek. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 20:27
Hatayspor - Altay CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor.

HATAYSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Altay maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

11'LER

Hatayspor: Munir, Sadık, Burak, Sackey, Adekugbe, Onur, Mehdi, Ruben, El Kaabi, Saint-Louis, Mame Diouf

Altay: Lis, Cebrail, Eric, İbrahim, Kazım, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Kappel, Thiam

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