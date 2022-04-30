Hatayspor - Altay CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor.
HATAYSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Altay maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
11'LER
Hatayspor: Munir, Sadık, Burak, Sackey, Adekugbe, Onur, Mehdi, Ruben, El Kaabi, Saint-Louis, Mame Diouf
Altay: Lis, Cebrail, Eric, İbrahim, Kazım, Ceyhun, Zeki, Poko, Thaciano, Kappel, Thiam