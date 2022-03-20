Haberler Hatayspor Saba’dan süper frikik

Saba’dan süper frikik

Atakaş Hatayspor adına skoru 1-1'e getiren golü Saba Lobjanidze attı. Gürcü oyuncu ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan frikik atışında müthiş bir şutla topu doksandan filelerle buluşturdu. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 8. golünü attı. Lobjanidze ayrıca 8 de asist gerçekleştirdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Saba’dan süper frikik
Atakaş Hatayspor adına skoru 1-1'e getiren golü Saba Lobjanidze attı. Gürcü oyuncu ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan frikik atışında müthiş bir şutla topu doksandan filelerle buluşturdu. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 8. golünü attı. Lobjanidze ayrıca 8 de asist gerçekleştirdi.
DİĞER
Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar'ın ilk hamilelik pozu!
Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan annesi Havva Öztel'e tepkiler dinmiyor! Bergen'in anısına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor