Saba’dan süper frikik

Atakaş Hatayspor adına skoru 1-1'e getiren golü Saba Lobjanidze attı. Gürcü oyuncu ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan frikik atışında müthiş bir şutla topu doksandan filelerle buluşturdu. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 8. golünü attı. Lobjanidze ayrıca 8 de asist gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor adına skoru 1-1'e getiren golü Saba Lobjanidze attı. Gürcü oyuncu ceza sahası dışında kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan frikik atışında müthiş bir şutla topu doksandan filelerle buluşturdu. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 8. golünü attı. Lobjanidze ayrıca 8 de asist gerçekleştirdi.