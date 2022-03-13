Hatay’dan gol şov

Süper Lig'de ilk 4 sırayı hedefleyen Hatayspor, Karagümrük'ü ağırladı. 29'da Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 34'te Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu: 2-0.



VIVIANO YETMEDİ

54'te Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi. 58'de Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü, El Kaabi ağlara gönderdi: 3-0. 74'te Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi. 76'da Jimmy'nin vuruşunu Munir bir kez daha dışarıya yolladı.



EL KAABI 15. GOLÜNÜ ATTI

Ayoub El Kaabi, bu sezon Süper Lig'de 15'inci kez fileleri sarstı. 28 yaşındaki Faslı, sezon başında ülkesinin Casablanca takımından bedelsiz gelmişti.



EVİNDE SERİYE BAĞLADI

Hatay bu sezon iç sahada 9. galibiyetini aldı. Bordo-beyazlılar deplasmanda 5 maç kazandı. Evinde 3 haftadır kazanan Hatay, iyi gidişini korudu.



İSTEDİĞİMİZ GALİBIYETTİ

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık. Rakibe çıkışlarda hataya zorlayıp oradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık. 1 gol böyle oldu" dedi.



FUTBOL HATA OYUNU

Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Futbol hatalar oyunu. Hata yapık, golü yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk üçüncü golü yiyince oyun bu şekilde bitti" diye konuştu.