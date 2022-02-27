Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.