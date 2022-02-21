"Gol fırsatlarını değerlendiremedik"

Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kadrolarının darlığından yakındı. Erdoğan, "Biz yüksek maliyetli bir kadro kurmadık. Bizden çok daha fazla para harcayan takımların durumunu da görüyoruz. Sıfırdan komple takım yarattık bu sene. Geçen seneki kadrodan 15 oyuncu gitti. 7-8'i ilk 11 oyuncusu. Bunu inşa etmek kolay değil. Dürüst olmak gerekirse ligi ilk 3'te bitirecek bir kadroya sahip değiliz. Hedefimiz ilk 10'du. Ülkenin en büyük camialarından birine karşı net pozisyonlara girer ve bunları değerlendiremezseniz mağlubiyet kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.