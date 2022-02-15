Hayata döndü

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Hatayspor ve Göztepe, kozlarını Hatay'da paylaştı. Maçta etkili taraf olan bordo-beyazlılar, aradıkları golü son 10 dakikada buldu. Önce 36'da Kamil Ahmet'in ortasında Diouf, şık bir kafa vuruşuyla gol perdesini açtı. Ardından 45'te El Kaabi, sert bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



EVİNDE YENİLMİYOR

İkinci yarıda risk alan Göztepe, gol için bastırdı, Hatay kontrataklarla etkili oldu. 57'de El Kaabi'nin şutunu İrfan Can çıkardı. Göz-Göz, 59'da Halil'le farkı bire indirdi. İzmir ekibinde Di Santo, 77'de çerçeveyi bulamadı, 81'de ise üst direğe takıldı ve Hatay ekibi 3 maç sonra kazanırken, evindeki yenilmezliğini de 3'e taşıdı.



Hatayspor'un devre arası transfer döneminde son gün kadrosuna kattığı Fenerbahçeli eski orta saha Yassine Benzia, Göztepe karşılaşmasıyla siftah yaptı. 27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, El Kaabi'nin attığı 2. golde asisti yapan isim oldu.



Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle 3 maçlık galibiyet hasretini dindiren Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. 3 maçtır kazanamamanın verdiği stresle maça başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Takımın üzerinde aldığımız kötü sonuçların baskısı vardı. Göztepe karşısında maça iyi başladık özellikle ilk yarıda skoru aldıktan sonra korumasını da bildik. 3 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.



Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Hatay karşısında da geçen haftaki Altay maçının senaryosunu yaşadıklarını söyledi. Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirten Sırp hoca, "Son vuruş beceriksizliğimiz olmasa buradan puanla ayrılırdık" diye konuştu.