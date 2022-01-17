4 4'lük Hatay!

Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek haftanın sürprizine imza atan takım oldu. Kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip karşısında unutulmaz bir performans ortaya koydu. Ev sahibi maça hızlı bir başlangıç yapsa da topu kalesinde gören isim oldu. 23. dakikada Emre Kılınç topu ağlara bırakan isimdi. 28'de Van Aanholt penaltı kaçırırken 43'te Hatay'ın beraberlik golü geldi. Kazanılan penaltı vuruşunu Diouf gole çevirdi: 1-1. İlk yarının uzatma anlarında Kerem Aktürkoğlu, attığı muhteşem frikik golüyle Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1.
İkıncı yarıda ise tam bir Hatay şov vardı. 62. dakikada Kamara skora bir kez daha denge getirdi: 2-2. Galibiyet golleri ise 79 ve 90'da Lobzhanidze'den geldi: 4-2. Galatasaray karşısında mücadeleyi hiç bırakmayan ve 90 dakika sonunda haklı bir galibiyete ulaşan Hatayspor, puanını 35'e çıkardı ve 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Galatasaray ise 27 puanla 13. sırada yer aldı. Hatay geçen sezon da Galatasaray'ı sahasında 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Hatayspor ligin 22. Haftasında Alanya'ya konuk olacak, Galatasaray ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.