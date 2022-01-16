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Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Ömer Erdoğan konuştu! "Kazanmayı hak ettik"

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonrası Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada kazanmayı hak ettiklerini ifade etti. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 22:13
Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası Ömer Erdoğan konuştu! "Kazanmayı hak ettik"
Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Maç sonrası Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Puan kaybetseydik, çok üzülürdüm. Sürekli pozisyona giren, iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Son haftalarda düşüş yaşadık, bu tip maçları özledik. İnşallah ilerisi için bu maç bize moral verecek.

Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu sürekli savunma arkasına koşuyor, bunu defansa söyledik. Çok iyi savunma yapmamız gerektiğini, bu savunmanın önde başlaması gerektiğini anlattık. Rakip savunma ile Taylan Antalyalı'ya top yaptırtmamak istedik. Çok doğru şeyleri yaptık ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim."
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