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Hatayspor Emre Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiralık transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir'den sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı 1.5 yıllığına kiraladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:26
Hatayspor Emre Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiralık transfer etti

Hatayspor, sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre" denildi.

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