Hatay’da rota İtalya

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın mutlak takviye isteğini geri çevirmeyen Hatayspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; orta saha transferi için İtalya'ya üs kuran bordo-beyazlı kurmayların, Serie B ekiplerinden Perugia'nın Fildişili orta sahası Christian Kouan'la imza aşamasına geldiği öğrenildi. İtalyan ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesini yenileyen 22 yaşındaki futbolcunun geleceğinin, Perugia'dan çok uzak olduğu ve Türkiye'ye yakın olduğu belirtildi. Genç orta saha, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 2 gol attı.