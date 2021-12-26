Hatay'da mutlu son

Sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda taraftarını üzen Hatayspor, kötü seriyi Giresun'da bitirdi. Güney ekibi, rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 81. dakikasında Ayoub El Kaabi'nin golüyle galip gelen Hatayspor devre arasına mutlu girdi.

OYUNCULARIMI KUTLARIM

Giresunspor'da ise düşüş devam etti. Çotanaklar son 4 haftada 3. yenilgisini yaşadı. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, zorlu bir maçta kazandıklarını belirtip "Sezonun ikinci yarısı için en iyi şekilde hazırlanacağız. Performansları için oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.