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Hatay'da mutlu son

Son iki maçını kaybeden Hatay, Giresun’u deplasmanda yenip kötü seriyi bitirdi. Devre arasına galibiyetle girdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Hatay'da mutlu son

Sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda taraftarını üzen Hatayspor, kötü seriyi Giresun'da bitirdi. Güney ekibi, rakibini 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 81. dakikasında Ayoub El Kaabi'nin golüyle galip gelen Hatayspor devre arasına mutlu girdi.

OYUNCULARIMI KUTLARIM

Giresunspor'da ise düşüş devam etti. Çotanaklar son 4 haftada 3. yenilgisini yaşadı. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, zorlu bir maçta kazandıklarını belirtip "Sezonun ikinci yarısı için en iyi şekilde hazırlanacağız. Performansları için oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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