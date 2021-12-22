Hatayspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Konyaspor maçı 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ruben Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi