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Hatayspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hatayspor - Konyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:59
Hatayspor - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Konyaspor maçı 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Samuel, Ruben Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi

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