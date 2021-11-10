Hatayspor takılmıyor!

Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi Adana deplasmanında son bulan Hatay, moral bozmuyor. Mağlubiyete rağmen 2. sıradaki yerini koruyan bordo-beyazlılar, milli arayı iyi değerlendirip sahasındaki Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.
SüperLig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi Adana deplasmanında son bulan Hatay, moral bozmuyor. Mağlubiyete rağmen 2. sıradaki yerini koruyan bordo-beyazlılar, milli arayı iyi değerlendirip sahasındaki Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da futbolcularına yoğun bir moral terapisi uygulayacağı öğrenildi.