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Hatayspor takılmıyor!

Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi Adana deplasmanında son bulan Hatay, moral bozmuyor. Mağlubiyete rağmen 2. sıradaki yerini koruyan bordo-beyazlılar, milli arayı iyi değerlendirip sahasındaki Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Hatayspor takılmıyor!
Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi Adana deplasmanında son bulan Hatay, moral bozmuyor. Mağlubiyete rağmen 2. sıradaki yerini koruyan bordo-beyazlılar, milli arayı iyi değerlendirip sahasındaki Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da futbolcularına yoğun bir moral terapisi uygulayacağı öğrenildi.
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