Dortmund'u örnek aldık

Beşiktaş galibiyetiyle ligde 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Hatayspor'da, bu başarının mimarlarından teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetin şifrelerini sosyal medyada katıldığı bir programda açıkladı.
Beşiktaşgalibiyetiyle ligde 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Hatayspor'da, bu başarının mimarlarından teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetin şifrelerini sosyal medyada katıldığı bir programda açıkladı. Güçlü rakipleri karşısında önde baskı kurmayı planladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bu baskıyı Diouf'la başlattık ve Beşiktaş'ın oyununu, oyun kurma özelliği zayıf olan stopere yönlendirdik. Hücumlarının merkezden başlayarak özellikle kanatlardan olgunlaştığını biliyorduk, bunun için de rakibimize merkezde yakın oynayarak baskıyla topu kazanmayı planladık. Analizlerimizi buna yönelik yaptık. B.Dortmund maçı bizim için önemli bir örnek oldu. Biz de bu örneğe hafta boyunca çalıştık. Sahada da karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.