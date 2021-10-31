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Taraftarlardan müthiş destek

Yeni Hatay Stadı'nda dün taraftarlar da işbaşındaydı. Bordo-beyazlılar, 25 bin kişilik statta yüzde 50 kapasiteyi doldurdu. 90 dakika boyunca susmayan ev sahibi taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek oldu. Maç önce futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da teknik direktör Ömer Erdoğan için uzun süre tezahürat yaptı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Taraftarlardan müthiş destek
Yeni Hatay Stadı'nda dün taraftarlar da işbaşındaydı. Bordo-beyazlılar, 25 bin kişilik statta yüzde 50 kapasiteyi doldurdu. 90 dakika boyunca susmayan ev sahibi taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek oldu. Maç önce futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da teknik direktör Ömer Erdoğan için uzun süre tezahürat yaptı.
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