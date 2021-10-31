Taraftarlardan müthiş destek

Yeni Hatay Stadı'nda dün taraftarlar da işbaşındaydı. Bordo-beyazlılar, 25 bin kişilik statta yüzde 50 kapasiteyi doldurdu. 90 dakika boyunca susmayan ev sahibi taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek oldu. Maç önce futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da teknik direktör Ömer Erdoğan için uzun süre tezahürat yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda dün taraftarlar da işbaşındaydı. Bordo-beyazlılar, 25 bin kişilik statta yüzde 50 kapasiteyi doldurdu. 90 dakika boyunca susmayan ev sahibi taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek oldu. Maç önce futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından da teknik direktör Ömer Erdoğan için uzun süre tezahürat yaptı.