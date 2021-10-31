Süper Hatay

Geçtiğimiz sezon adını yazdırdığı Süper Lig'e damgasını vuran Hatayspor, bıraktığı yerden devam ediyor. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, dün de sahasında son şampiyon Beşiktaş'ı devirirken, zirve takibini de sürdürdü. Son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle yenilmezlik serisi yakalayan bordo-beyazlılar, Süper Lig'deki ilk yılına göre bu sezon geride kalan 11 maç sonunda daha fazla puanın sahibi oldu. 2020- 21'in ilk 11 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puan toplayan Hatayspor, bu sezon ise 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puanla aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz sene 11 maçta 13 kez rakip ağları havalandırıp, 15 gol yiyen Erdoğan yönetimindeki Hatay, bu sezon ise 20 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan bordo-beyazlılar, devleri de geride bıraktı.