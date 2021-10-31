Haberler Hatayspor Lobjanidze boş geçmiyor

Lobjanidze boş geçmiyor

Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Saba Lobjanidze, dün Beşiktaş'ı yıkan isimdi. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Forma giydiği 10 lig maçında attığı gollerin yanı sıra attıran da Gürcü yıldız, toplam 5 asistle takımının hücuma en çok katkı yapan futbolcusu oldu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 06:50
Lobjanidze boş geçmiyor
Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Saba Lobjanidze, dün Beşiktaş'ı yıkan isimdi. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Forma giydiği 10 lig maçında attığı gollerin yanı sıra attıran da Gürcü yıldız, toplam 5 asistle takımının hücuma en çok katkı yapan futbolcusu oldu.
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