Lobjanidze boş geçmiyor

Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Saba Lobjanidze, dün Beşiktaş'ı yıkan isimdi. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Forma giydiği 10 lig maçında attığı gollerin yanı sıra attıran da Gürcü yıldız, toplam 5 asistle takımının hücuma en çok katkı yapan futbolcusu oldu.
Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Saba Lobjanidze, dün Beşiktaş'ı yıkan isimdi. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Forma giydiği 10 lig maçında attığı gollerin yanı sıra attıran da Gürcü yıldız, toplam 5 asistle takımının hücuma en çok katkı yapan futbolcusu oldu.