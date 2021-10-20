Süper Lig’de Hatayspor destanı

Geçen sezonu 6. bitiren ve Boupendza'yı gol kralı çıkaran Hatayspor, bu sezona da müthiş başladı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden bordo- beyazlılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak tırmanışını sürdürdü.
Geçen sezonu 6. bitiren ve Boupendza'yı gol kralı çıkaran Hatayspor, bu sezona da müthiş başladı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden bordo- beyazlılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak tırmanışını sürdürdü. Ligde 2. sıraya yerleşen Hatay ekibinde başarının mimarlarından teknik direktör Ömer Erdoğan, "Oyuncu kardeşlerime, kader arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel işler yaptılar, çok güzel hikayeler yazıyorlar. Galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.