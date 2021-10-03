Yeni Malatyaspor - Hatayspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda ve Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ayoub El Kaabi ve 70'te ise Mohammed Kamara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 6 puanda kaldı. Hatayspor ise 16 puana yükseldi.

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.