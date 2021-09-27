Hatay’ın penaltı isyanı

Maçın 25. dakikasında Kim'in kornere çıkardığı pozisyon sonrası Hatayspor, penaltı itirazında bulundu. Güney Koreli futbolcunun yüzü yere bakan şekilde topu görmeden yaptığı müdahalede top, kolundan oyun alanı dışına çıktı. Hakemin devam ettirdiği pozisyon sonrası VAR'dan da uyarı gelmedi.

PENALTI GÜNDEM OLDU

Hatay'ın penaltı beklediği pozisyon sonrası sosyal medya yıkıldı. Pozisyonun penaltı olduğu yönünde yorumda bulunanlara, F.Bahçe taraftarları da IFAB kurallarını hatırlattı. Kurallarda, "Oyuncu yere düştüğünde top destek eline gelirse çarpma, diğerine gelirse elle oynama sayılır" maddesi binlerce kez paylaşıldı.