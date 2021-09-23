Hatayspor seriye bağladı!

Süper Lig'de Hatayspor fırtınası esiyor... Evinde aldığı Kasımpaşa beraberliği ile başladığı ligin ikinci haftasında G.Saray'a 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, sonrasında üst üste aldığı galibiyetlerle 4'te 4 yaptı. Akdeniz ekibi, dün akşam Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendi. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 78. dakikalarda Mame Diouf kaydetti. İlk golde Ribeiro ve Burak'ın katkıları sonrası ağları havalandıran Senegalli forvet, 78'de ise Saba Lobjanidze'nin asistini değerlendirdi. Hatay 13 puan ve averajla 2. sıraya çıktı.



BEYKAN 10 DAKİKA DAYANABİLDİ

Göztepe'de ikinci yarıda oyuna giren Beykan Şimşek, sahada 10 dakika kalabildi. 63'te Yalçın Kayan'ın yerine giren 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 73'te Hatayspor'lu rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen 'tehlikeli faul' uyarısı sonrası görüntüyü izleyen Suat Arslanboğa, kırmızı kartını çıkardı.



DIOUF'TAN 9 PUAN

Hatay'ın forveti Mame Diouf, Göztepe deplasmanında 4. golünü attı. Rizespor (D) ve Kayserispor maçlarında attığı gollerle takımının galibiyetlerine katkıda bulunan Senegalli golcünün 1 de asisti var. Diouf, Göztepe karşısında attığı gollerle bu sezon 9 puana katkı yapmış oldu.