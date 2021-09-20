Hatayspor şov

Süper Lig'de Hatayspor kasırgası dinmiyor. Bordo-beyazlılar, son 2 maçını kazanan, 3 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Hatayspor oldu ama golü bulan Kayseri ekibi oldu. 2'de Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 4'te ceza sahası içinde topla buluşan Mensah, geçen haftaki Kasımpaşa maçının ardından yine ağları havalandırdı. Hatayspor'da 24'te Traore'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 30'da Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü. 41'de Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut da yandan auta çıktı ve devre Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

SABA GİRDİ GOLLER GELDİ



İkinci yarıda da atak futbolunu sürdüren Hatayspor, Saba'nın oyuna girmesiyle golleri buldu. 47'de Diouf kafayı vurdu kaleci kurtardı. 50'de Saba sağ çaprazdan kaleye vurdu yine Lung ayaklarıyla çıkardı. 52'de gol geldi. Saba sağ çaprazdan ortaladı, Diouf kafayla golü bulup skoru eşitledi. 62'de Traore'nin füzesi üst direkten döndü. 71'de El Kaabi, takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Akdeniz ekibi 3'te 3'le 4. sıraya yerleşti.



GALİBİYETİ HAK ETTİK



Maç sonunda öğrencilerini tek tek kutlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Şok bir golle geriye düştük. Ancak moralimizi bozmadan toparlandık, sahada istediklerimizi yaptık ve hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık" diye konuştu



EN AZ 1 PUANI ALMALIYDIK



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatay'da ağır bir kayıp yaşadıklarını belirtti. Karaman, "Erken bir golle öne geçtik. Farkı artıracak pozisyonları da bulduk ancak değerlendiremedik. Çok basit gollerle hem galibiyet hem de 1 puandan olduk" yorumunu yaptı.