10 dakikada şov

Süper Lig'de Hatayspor kasırgası hız kesmiyor. Karadeniz'de Çaykur Rizespor'un konuğu olan bordo-beyazlılar, son bölümde bulduğu gollerle galibiyet serisini devam ettirdi. Milli araya 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle giren Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, Çaykur Rize'yi de mağlup edip 2'de 2 yaptı. Karşılıklı ataklar geçilen ilk yarıda Atmacalar'da Gökhan Gönül ve Pohjanpalo, Hatayspor'da ise Diouf ve Kamara çerçeveyi bulamadı ve devre golsüz beraberlikle sona erdi.

GÖKHAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Hatayspor, ikinci yarıda 55'te Kamara ve 64'te El Kaabi ile gole yaklaştı. Maçta 10'u isabetli 20 şut çeken Akdeniz ekibi, 80'de Diouf'la golü buldu. 89'da El Kaabi, maçta 7 kurtarış yapan Gökhan'ın hatasını affetmedi ve sonucu belirledi: 0-2. Hatay, 2'de 2'yle şov yaparken, Atmacalar ise 1 beraberlik, 3 yenilgiyle taraftarını yine üzdü.

DESTEK ÇAĞRISI

Hatayspor'a sahasında kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, camiadan destek istedi. Uygun, "Takımın birliğe, desteğe ihtiyacı var. Bu süreci birlikte başararak buradan çıkacağız. Gönül isterdi taraftara üç puan verelim ama olmadı" diye konuştu.