Hatay'dan gol şov

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk eden Hatayspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak şov yaptı. 4'te Traore ile öne geçen bordo-beyazlılarda, 18'de Lobzhanidze farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Ribeiro, 42'de ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 3-0. 60'ta El Kaabi durumu 4-0'a taşıdı. 90'da Kamara skoru belirledi: 5-0. Farklı zaferle sezonun ilk zaferini alan Hatayspor, puanını 4'e yükseltmeyi başardı.

LOBZHANIDZE BOŞ GEÇMEDİ

Hatayspor'un yeni transferlerinden Saba Lobzhanidze, Alanyaspor ağlarını da havalandırarak gol sayısını 3'e çıkarttı. Gürcü oyuncu, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.