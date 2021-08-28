Hatayspor Alanyaspor maçı CANLI

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Maçı haberimziden canlı takip edebilirsiniz....

HATAYSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

HATAYSPOR - Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekuhbe, Traore, Ribeiro, Onur, Saba, El Kaabi, Mame Diouf

ALANYASPOR - Serkan, Juanfran, Mılunovic, Fatih, Borja, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Joao Pedro, Davidson



HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.

Geçen sezonu 6. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve öğrencileri, evlerinde oynayacakları mücadeleyi kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Atakaş Hatayspor'da zorlu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek lige moralli başladı. Geçen hafta evinde Altay'ı konuk eden Akdeniz ekibi, maçı 4-1 kaybederken kırmızı kart gören 2 futbolcusu da cezalı duruma düştü.

Bu maçı unutmak isteyen turuncu yeşilliler, Hatay deplasmanında puan ya da puanlar hedefliyor. Mücadele öncesi Efecan Karaca ve Famara Diedhiou cezalı.