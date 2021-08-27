Boupendza Al-Arabi’de!

Bordobeyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

CENK GÖNEN KAYSERİSPOR'DA

Kayserispor, Fransız ekibi Rennes'e giden genç kalecisi Doğan Alemdar'ın yerine Cenk Gönen'i aldı. 33 yaşındaki tecrübeli eldivenle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Denizlispor kalesini koruyan Gönen, Beşiktaş, G.Saray, Göztepe, Alanya, Malaga ve Altay formalarını giydi.

ANTALYA'DA ÇİFTE İMZA

Antalyaspor, yıldız 10 numarası Fredy'in sözleşmesini uzattı. Akdeniz ekibi, Angolalı 31 yaşındaki maestro ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, altyapısında oynayan 15 yaşındaki genç santrfor Mert Selçuk'la 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.