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Son dakika transfer haberi: Hatayspor Aaron Boupendza'nın Katar'a gittiğini duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig takımlarından Hatayspor, Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için Katar'a gittiğini duyurdu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:02
Son dakika transfer haberi: Hatayspor Aaron Boupendza'nın Katar'a gittiğini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geride bıraktığımız sezonu gol kralı tamamlayan Gabonlu futbolcusu Aaron Boupendza'nın, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Katar'a gittiğini duyurdu. Yıldız isim, Al Arabi ile görüşüyordu.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 karşılaşmada 22 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Boupendza ile bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgilenmişti.

Hatayspor'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için A.Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir.

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