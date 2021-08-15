Ne Hatay ne Kasımpaşa!

Hatayspor sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada Eysseric, serbest vuruştan harika bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1. 20'de ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı. 45'te sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı. Devre Paşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

EŞİTLİĞİ GETİRDİ

48. dakikada Kamara kaleciyle karşı karşıya kaldı, kaleci Harun bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi. 52'de Eysseric sol kanattan bindirdi, orta ve şut karışımı vuruşu kalecide kaldı. 72'de Hatayspor durumu 1-1'e getirdi. Lobzhanidze, Saint-Louis'in topuk pasıyla topla buluştu. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Yeni Hatay Stadyumu'nda 1-1'lik eşitliğin ardından puanlar paylaşıldı.

BOUPENDZA AL ARABI'DE

Hatay'da geçen sezon gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Katar ekibi Al Arabi'yle anlaşma sağladı. Bordo- beyazlı ekibin, dün kadroda yer almayan Gabonlu oyuncudan 8 milyon euro kazanması bekleniyor.