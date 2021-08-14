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Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Hatay - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in açılış haftasında Hatayspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla alkış toplayan Hatayspor, Boupendza, Diouf, Ruyben Ribeiro gibi yıldızlarıyla sahasında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kasımpaşa ise yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli golcülerinden Nicolai Jorgensen'ı kadrosuna katarken, Valentin Eysseric ve Jeffrey Bruma ile kadrosunu güçlendirdi. Peki, Hataspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:48
Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Hatay - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Hatayspor, 2021/22 sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ömer Erdoğan yönetiminde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve kemik kadrosunu koruyan Akdeniz ekibi, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Ev sahibinde tek eksik sakatlığı bulunan Fatih Kuruçuk. Tam kadro Hatay'a gelen Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetecek. 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Hatayspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Sackey, Burak, Adekugbe, Bodjemaa, Ribeiro, Traore, Lobhanidze, Boupoendza, Diouf

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Quannes, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ahmet, Jorgensen

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