Hatayspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Hatayspor, 2021/22 sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ömer Erdoğan yönetiminde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve kemik kadrosunu koruyan Akdeniz ekibi, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Ev sahibinde tek eksik sakatlığı bulunan Fatih Kuruçuk. Tam kadro Hatay'a gelen Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf

Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.