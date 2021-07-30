Son dakika spor haberi: Hatayspor Dylan Saint-Louis'i transfer etti!

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, Troyes takımından Dylan Saint-Louis'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Sol açık mevkiinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Hatayspor kampına katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yeni transfer Dylan Saint-Louis ile online görüşme gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi.