Son dakika transfer haberi: Hatayspor'dan kaleye takviye! Abdullah Yiğiter'le sözleşme imzalandı

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, kalesine takviye yaptı. Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamaya göre kulüp, bir dönem Fenerbahçe altyapısında da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

20 Şubat 2000 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Abdullah Yiğiter, kariyerine Amedspor altyapısında başladı ardından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2020'nin ocak ayında bedelsiz olarak İstanbulspor'a giden genç eldiven, 2020 eylülünde de tekrar Amedspor'a döndü.