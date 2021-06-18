Son dakika transfer haberleri | Samuel Ayomide Adekugbe Hatayspor'da!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren bordo beyazlı ekip, Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Kanadalı futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."