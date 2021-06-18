Haberler Hatayspor Son dakika transfer haberleri | Samuel Ayomide Adekugbe Hatayspor'da!

Son dakika transfer haberleri | 'da!

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren bordo beyazlı ekip, 'yi kadrosuna kattı. Kanadalı futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 14:25
Son dakika transfer haberleri | Samuel Ayomide Adekugbe Hatayspor'da!

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren bordo beyazlı ekip, 'yi kadrosuna kattı. Kanadalı futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Onursal Başkanımız Başkanı Doç. Dr. , 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."

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