Hatayspor, transferde durmuyor. Güney ekibi, K.Gümrük'ten ayrılan Emre Çolak, 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu Osman Şahin, yine Gümrük'ten stoper Fatih Kuruçuk, Eyüp'ten sağ kanat Sadık ve Sarıyer'den santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ardından, Y.Malatya'dan ayrılan sol bek Bülent Cevahir'le de 3 yıllık imza attı.
Hatayspor, transferde durmuyor. Güney ekibi, K.Gümrük'ten ayrılan Emre Çolak, 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu Osman Şahin, yine Gümrük'ten stoper Fatih Kuruçuk, Eyüp'ten sağ kanat Sadık ve Sarıyer'den santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ardından, Y.Malatya'dan ayrılan sol bek Bülent Cevahir'le de 3 yıllık imza attı. 29 yaşındaki Bülent, 13 maçta oynadı.