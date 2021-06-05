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, transferde durmuyor. Güney ekibi, K.Gümrük'ten ayrılan , 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu , yine Gümrük'ten stoper , Eyüp'ten sağ kanat Sadık ve Sarıyer'den santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ardından, Y.Malatya'dan ayrılan sol bek 'le de 3 yıllık imza attı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Hatay’dan
, transferde durmuyor. Güney ekibi, K.Gümrük'ten ayrılan , 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu , yine Gümrük'ten stoper , Eyüp'ten sağ kanat Sadık ve Sarıyer'den santrfor Bertuğ Yıldırım'ın ardından, Y.Malatya'dan ayrılan sol bek 'le de 3 yıllık imza attı. 29 yaşındaki Bülent, 13 maçta oynadı.
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