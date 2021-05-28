Son dakika spor haberleri | Billong'dan 'şike' iddialarına yanıt geldi!

Hatayspor'un eski futbolcusu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Açıkça belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin Türkiye'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum"

"Milli takıma çağrılmamın da büyük ölçüde bu maç öncesinde yapıldığını söylemek isterim. Milli takımda geçireceğim zamanı ve geleceğimi dört gözle bekliyorum. Yapılan sıcak karşılama için Türkiye'ye teşekkür ederim ve önümüzdeki sezonu heyecanla bekliyorum."