Haberler Hatayspor Son dakika spor haberleri | Billong'dan 'şike' iddialarına yanıt geldi!

Son dakika spor haberleri | Billong'dan 'şike' iddialarına yanıt geldi!

'in 39. haftasında sahasında 'u 7-0 mağlup etmişti. İlk yarısı 5-0 tamamlanan karşılaşmada konuk ekip futbolcusu Billong devre arasında oyundan alınmıştı. Daha sonra ise futbolcuyla yollar ayrılmıştı. 'ın, maçın araştırılması adına 'ya başvurduğu haberlerinin çıkmasının ardından Billong'dan açıklama geldi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:08
Son dakika spor haberleri | Billong'dan 'şike' iddialarına yanıt geldi!

'un eski futbolcusu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Açıkça belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin 'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum"

"Milli takıma çağrılmamın da büyük ölçüde bu maç öncesinde yapıldığını söylemek isterim. Milli takımda geçireceğim zamanı ve geleceğimi dört gözle bekliyorum. Yapılan sıcak karşılama için Türkiye'ye teşekkür ederim ve önümüzdeki sezonu heyecanla bekliyorum."

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