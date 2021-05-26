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Atakaş Sportif Direktörü Kavlak istifa etti

ekibi Atakaş ’da sportif direktör Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:51
Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti

'deki ilk yılında başarılı bir grafik çizerek sezonu altıncı sırada bitiren Atakaş 'da sportif direktör Kavlak, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kavlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "'nde yürütmekte olduğum Sportif Direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören Onursal Başkanımız 'a ve yönetim kurulu üyelerimize mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım Teknik Direktörümüz 'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek veren harcayan alt yapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."

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