Haberler Hatayspor Emrah Hatay yolunda

yolunda

’e veda eden ’dan ayrılacak olan 29 yaşındaki forvet, ’la iki yıllık ön anlaşma yaptı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Emrah Hatay yolunda
Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklarla boğuşan kulüpler, transferde ucuz ve maliyeti olmayan isimlere yöneliyor. Bu ekiplerden birisi olan da geçtiğimiz sezonki gibi maliyetsiz ve bonservisi elindeki oyuncuları takıma kazandırma politikasını yeni sezonda da sürdürecek. Bordo-beyazlılar, 'e veda eden 'dan 'a talip oldu. Dadaşlar'la sözleşmesinde 'serbest kalma' maddesi bulunan 29 yaşındaki Başsan da Süper Lig'de devam etmek istiyor. 4 yıldır mavi-beyazlılarda oynayan, bu sezon 41 maçta 9 gol, 9 asistle dikkat çeken 'ın 'la iki yıllık ön anlaşma yaptığı ve kısa sürede transferin açıklanacağı öğrenildi.
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