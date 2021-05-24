Emrah Hatay yolunda

Pandeminingetirdiği ekonomik zorluklarla boğuşan kulüpler, transferde ucuz ve maliyeti olmayan isimlere yöneliyor. Bu ekiplerden birisi olan Hatayspor da geçtiğimiz sezonki gibi maliyetsiz ve bonservisi elindeki oyuncuları takıma kazandırma politikasını yeni sezonda da sürdürecek. Bordo-beyazlılar, Süper Lig'e veda eden Erzurumspor'dan Emrah Başsan'a talip oldu. Dadaşlar'la sözleşmesinde 'serbest kalma' maddesi bulunan 29 yaşındaki Başsan da Süper Lig'de devam etmek istiyor. 4 yıldır mavi-beyazlılarda oynayan, bu sezon 41 maçta 9 gol, 9 asistle dikkat çeken Emrah'ın Hatay'la iki yıllık ön anlaşma yaptığı ve kısa sürede transferin açıklanacağı öğrenildi.