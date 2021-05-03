Son dakika spor haberleri: Hatayspor'dan corona virüsü yalanması!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Hatayspor mücadeleden 7-0 mağlup ayrılmıştı. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tartışmalar büyümüş ve siyah-beyazlı kulüp, Hatayspor'un yeniden teste tabi olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Beşiktaş'ın talebi TFF Sağlık Kurulu tarafından geri çevrildi.



Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da takıma yapılan testlerde 3 kişide corona virüsüne rastlandığı iddia edilmişti.



YALANLAMA GELDİ!

NTV Spor'un haberine göre Hatayspor, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

