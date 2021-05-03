Haberler Hatayspor Son dakika spor haberleri: Hatayspor'dan corona virüsü yalanması!

Son dakika spor haberleri: 'dan corona virüsü yalanması!

'da teknik direktör , corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 'deki maçında takımının başında olamamıştı. ekibinde Beşiktaş maçı kadrosunda bulunan 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının Covid-19 test sonucu pozitif çıktığı iddia edilmişti. Hatayspor cephesi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:17 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:16
Son dakika spor haberleri: Hatayspor'dan corona virüsü yalanması!

Spor Toto 'in 39. haftasında 'a konuk olan mücadeleden 7-0 mağlup ayrılmıştı. Teknik direktör 'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tartışmalar büyümüş ve siyah-beyazlı kulüp, Hatayspor'un yeniden teste tabi olması için 'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Beşiktaş'ın talebi tarafından geri çevrildi.

Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da takıma yapılan testlerde 3 kişide corona virüsüne rastlandığı iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ!
NTV Spor'un haberine göre Hatayspor, 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının test sonucu pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

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