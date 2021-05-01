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Hatay iddialı!

4 maçtır bileği bükülmeyen bordo-beyazlılar, bugün konuk edeceği lider ’a karşı 39 kez ağları havalandırıp ligde 4 takımdan fazla gol atan süper ikilisi Boupendza-’a çok güveniyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Hatay iddialı!

'deki ilk sezonunda müthiş bir performans sergileyen , 5. sıraya yükselerek Avrupa kupaları için iddialı bir konuma da geldi. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, bu serisini bugün lider karşısında da sürdürmek istiyor. Güney ekibinin en önemli kozları ise 21 golle ligin gol kralı Boupendza ve 18 gol, 5 asistle oynayan partneri olacak. 7 gol, 6 asistle oynayan kanat oyuncusu Boupendza- Diouf ikilisini tamamlayan isim olarak dikkat çekiyor.

ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE
Hataysporlu futbolcular ikinci kez koronavirüse yakalanan teknik direktör 'a, Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor. Hafta boyu genç teknik adam ile çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Mutlak parolayı galibiyet olarak belirleyen bordo-beyazlı futbolcular, Hatay'a Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor.

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR
Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın dışında 3 futbolcu da forma giyemeyecek. Kart cezalıları ve 'nın yanı sıra sakatlığı süren , kafilede yer almayacak.

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