Hatay iddialı!

Süper Lig'deki ilk sezonunda müthiş bir performans sergileyen Hatayspor, 5. sıraya yükselerek Avrupa kupaları için iddialı bir konuma da geldi. Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, bu serisini bugün lider Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Güney ekibinin en önemli kozları ise 21 golle ligin gol kralı Boupendza ve 18 gol, 5 asistle oynayan partneri Diouf olacak. 7 gol, 6 asistle oynayan kanat oyuncusu Akintola da Boupendza- Diouf ikilisini tamamlayan isim olarak dikkat çekiyor.

ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE

Hataysporlu futbolcular ikinci kez koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan'a, Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor. Hafta boyu genç teknik adam ile çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Mutlak parolayı galibiyet olarak belirleyen bordo-beyazlı futbolcular, Hatay'a Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor.

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın dışında 3 futbolcu da forma giyemeyecek. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara'nın yanı sıra sakatlığı süren Selim Ilgaz, kafilede yer almayacak.