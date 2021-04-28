Hatay doludizgin

Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Hatayspor'un son kurbanı Gençlerbirliği oldu. 36. hafta maçında Başkent ekibini konuk eden bordo-beyazlılar, rakibini 3-1'le geçti. Aabid ve Diouf'un golleriyle 3 puanı kapan ev sahibi, ligde 5.'liğe yükselirken, Gençlerbirliği ise düşme potasındaki yerini korudu. Maça hızlı başlayan Hatayspor, 2. dakikada gole yaklaştı. Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere çeldi. 8'de Aabid'in soldan ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0.

MAME DIOUF YILDIZLAŞTI

12'de Lima'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 32'de kaleci Munir, önce Candeias, ardından da Soner şutlarında gole izin vermedi. 51'de Akintola'nın pasında kale önünde topla buluşan Diouf'a dokunmak yetti: 2-0. 78'de G.Birliği, Piris'in penaltıdan golüyle farkı bire indirdi: 2-1. 84'te Diouf skoru belirledi. Kamara'nın pasına hareketlenen Senegalli, sol çaprazdan düzgün vuruşla skoru belirledi: 3-1.

DOĞRULARI YAPAN BİZDİK

Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından şunları söyledi: "Doğruları yapan bizdik. Savunma güvenliğini doğru yaptık. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Penaltı da verilmeyebilirmiş. Önümüzde Beşiktaş deplasmanı var. Oraya Galibiyet için gideceğiz."

HER MAÇI KAZANMALIYIZ

G.Birliği'nin tecrübeli hocası Özcan Bizati, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. "Artık maç ayırma şansımız yok" diyen Bizati, "G.Saray veya başka bir maç diye ayırmayacağız. Her maçı kazanmalıyız. Bunun için hem defansı, hem hücumu iyi yapmamız gerekiyor" dedi.