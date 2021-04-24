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Teknik Direktörü : Takım olarak savunmayı çok iyi yaptık

'in 37. haftasında ile deplasmanda 0-0 berabere kalan 'un Teknik Direktörü , takım olarak savunmayı çok iyi yaptıklarını belirterek, her iki takım için de hak edilenin 1 puan olduğunu söyledi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:48
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Takım olarak savunmayı çok iyi yaptık

'in 37. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, pozisyon zenginliğinin az olduğu bir karşılaşma olduğunu belirtti.

İki takımın da fazla pozisyona girmediğini savunan Erdoğan, "Maçın ilk yarısında son dakikalara yakın çok bariz girdiğimiz bir pozisyon vardı. Onun dışında çok fazla pozisyon üretemedik. Ama takım olarak savunmayı çok iyi yaptık. Rakibe ne alan ne pozisyon verdik. Maçın değerlendirmesi, bence iki takım için de bir puandı. Konyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bir sonraki maçlarının ile olduğunu hatırlatarak, "İnşallah o maçla, iç sahada alacağımız 3 puanla serimize devam ederiz." dedi.

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