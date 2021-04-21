Hatayspor’un kralı var

Süper Lig'in en renkli ekiplerinden Hatayspor sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-beyazlıların gol kralı Aaron Boupendza 2 kez sahneye çıkarken ligdeki gol sayısını 21'e yükseltti. 19'da Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek vurdu: 1-0. 46'da Munir'i çalımlayan Amilton topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 55'te ceza sahasında Antalya savunmasının eline çarpan top VAR uyarısıyla penaltıya döndü. Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 68'de Boffin ile karşı karşıya kalan Boupendza'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 3-1. 86'da Akintola'nın eline çarpması sonrası hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fredy, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.