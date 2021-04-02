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Hatayspor - maçı öncesi ev sahibinde 5 eksik

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - maçı öncesi ev sahibi ekipte 5 eksik bulunuyor. Öte yandan 'nın sahada olup olmayacağı da netlik kazanmış değil.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:46
Hatayspor - Galatasaray maçı öncesi ev sahibinde 5 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü 'ı konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar, topladığı 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Galatasaray'ı evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan , ve kadroda yer almazken, ile de kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Milli takımdan henüz dönmeyen Boupendza'nın durumu ise maç günü belli olacak

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

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